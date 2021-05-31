「我兒子呢？我要找兒子！」台北慈濟醫院日前收治一名8旬失智婦人，家屬僅知道母親被防疫專車載走，卻不知道送去哪家醫院，護理長陳美慧接獲衛生局通知後，主動聯繫婦人的兒子報平安，兒子一番話讓護理師們都相當動容。

台北慈濟醫院表示，確診個案攀升，不僅醫療量能備受考驗，更伴隨確診個案失聯的隱憂。日前接到來自衛生局的尋人訊息，失聯的是一名高齡老媽媽，對方兒子只知道母親在一天前被防疫專車載走，但不知道送去哪家醫院。

醫院護理長陳美慧在得知衛生局找的人住在自己專責病房後，趕緊要了兒子的聯絡方式，打電話替老婦人報平安。

據悉，兒子和媽媽相繼確診，但病房有限，他們只能在家等待衛生局的通知。兒子病情變化得相當快，救護車來到家門口時，決定先載走病況較差的兒子。儘管放不下失智症的母親，但礙於規定，「跟母親一起走」的要求被拒決，母子倆被送到不同醫院，不管兒子電話怎麼打，直到媽媽的手機沒電，兩人都聯絡不上。

社工師替老媽媽買回充電器，等手機有電了，陳美慧就能安排母子視訊、電話。然而，隔天兒子病況變差，加上老媽媽的手機沒有視訊功能，雙方僅能簡單通話。「媽，你還好嗎？」「我很好，你呢？」聽到兒子的聲音，老媽媽開心地問。

「媽媽，你現在都不要講話，你聽我說……，我以後可能沒有辦法再照顧你，所以你要聽醫生、護理師的話，人家說什麼你就做什麼，因為我真的沒辦法去照顧你了，你不要吵、不要亂，要好好照顧自己，要像小朋友一樣乖乖的。」

「那我可以打電話給你嗎？」聽到媽媽的問句，兒子選擇沉默，他給不了承諾。他請媽媽把電話拿給護理師，說：「我媽媽沒辦法照顧自己，要麻煩你們多多費心。」

在護理團隊的協助下，母子倆人終於透過視訊見面。看著兒子，老媽媽紅了眼眶。「媽媽，你要吃飯、要吃飽、要好好照顧自己」叮嚀的話猶在耳際，眾人繼續在心中祝福。

(中時 )