大S進產房 汪小菲手術室外與小S爭誰陪產

女星大S（徐熙媛）昨單方面宣布與汪小菲離婚，婚變導火線是汪小菲在微博發表挑動兩岸敏感神經的言論，讓這段10年婚姻投入震撼彈，大S和汪小菲當年愛得轟轟列烈，認識49天就閃婚，而當兩人第一次迎接女兒出生時，汪小菲還因為在產房太興奮、狂拍照而惹怒妻子，大S強忍不適，並用氣音對汪小菲說：「出去」，把老公趕出產房。

大S和汪小菲當年一見鍾情，僅見面4次、認識49天就閃婚，兩人在2014年第一次迎接愛的結晶誕生，大S就在《康熙來了》曾分享，她要生女兒「玥兒」時，小倆口在產前就談好，汪小菲只能待在大S雙眼看得到的位子，沒想到女兒一出生後，汪小菲就忍不住拿出手機、興奮地開始拍照，整個人就消失在大S雙眼看得到的視線中。

當時大S因為麻醉沒有什麼力氣，她只能虛弱地呼喊「老公、老公」，但仍喚不回興奮的汪小菲，大S先和產房護士確認小孩狀況後，才跟護士說：「麻煩妳幫我叫我老公過來」，汪小菲走到老婆身邊時，還開心地跟大S說：「老婆，她（女兒）特可愛」，大S先是虛弱對老公說：「看著我的眼睛」，汪小菲眼神直視說「怎麼啦？」大S立刻用氣音喊：「出去！」

大S產後強忍不適，用氣音對汪小菲說：「出去」，把老公趕出產房。（圖／取材自Youtube）

大S把老公趕出產房，汪小菲便乖乖離開了，大S事後強調，因為汪小菲已經走到她認為的「危險禁區」，擔心汪小菲如果不小心滑倒、或是發生意想不到的舉動，後果恐怕不堪設想，而蔡康永聽完後驚訝直呼：「他真的受得了妳耶」，小S則在一旁說：「他們兩個能夠受得了彼此，我都覺得很厲害」，大S則無奈回說：「妳還幸災樂禍」。

汪小菲個性有話直說，這回惹怒大S宣布離婚，汪小菲事後也發文認錯：「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」壓低姿態搶救婚姻，而徐媽媽也緩頰表示夫妻倆就是吵了一架，大S說氣話，而她也會勸他們先忍一忍。

(中時新聞網)