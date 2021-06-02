林姓口罩廠負責人來自社頭，相當低調，當天送來以後他表示希望藉由這微薄之力，來保護第一線的員警，讓員警多一分保障，一起度過這個嚴峻的疫情。(田中分局提供／吳建輝彰化傳真)

田中分局長鄭頴聰說，隨著新冠肺炎疫情持續升溫，警方站在第一線強力執法取締及宣導，讓相關防疫物資需求不斷增加，感謝在地企業捐贈口罩，未來將發配給第一線外勤單位的同仁使用站在前線防疫的員警使用。(田中分局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數突破160人，辛苦的警、醫護守在第一線守護人民，1日晚間彰化縣田中警分局闖入一名男子，送來6大箱總計1萬2千片口罩，林男表示為了感謝第一線警察，用行動力挺，提供給第一線執行防疫工作的員警使用，讓員警驚訝大呼好暖心。

超暖心，1日晚間10點左右，林姓男子獨自開車到田中分局，搬運自家工廠生產的醫療用口罩要送給員警，表示為了感謝警察人員平時維護治安、交通工作之外，現在還要投入防疫稽查等，相當辛勞，口罩要捐贈給第一線執行防疫工作的員警使用，讓警方不用為了防疫物資不足而受到影響。

田中警分局表示，林姓口罩廠負責人來自社頭，相當低調，當天送來以後他表示希望藉由這微薄之力，來保護第一線的員警，讓員警多一分保障，一起度過這個嚴峻的疫情，也希望能為在地鄉親、為防疫工作盡一點心力，同時感謝警方的努力。

田中分局長鄭頴聰說，隨著新冠肺炎疫情持續升溫，警方站在第一線強力執法取締及宣導，讓相關防疫物資需求不斷增加，感謝在地企業捐贈口罩，未來將發配給第一線外勤單位的同仁使用站在前線防疫的員警，防疫工作更是不可鬆懈，也提醒民眾，務必保持社交距離，外出時口罩戴好戴滿，勤洗手避免群聚，保護自己也保護他人。

(中時 )