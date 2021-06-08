97歲崔姓老翁疑似失智日前獨自倚靠在人行道旁的機車，新北市三重警分局三重派出所警員李彥霖、黃祈正獲報立即前往協助。（三重警分局提供）

97歲崔姓老翁疑似失智日前獨自倚靠在人行道旁的機車，新北市三重警分局三重派出所警員李彥霖、黃祈正獲報立即前往協助，將他載返所休息，下車時崔翁想脫口罩表示感謝，員警趕緊示意「不可以」，最後順利利用戶役政系統查詢聯絡到家人，平安將崔翁送返家。

台灣新冠肺炎疫情急遽升溫，政府防疫措施也更加嚴格。然而，受到疾病影響，失智者可能難以理解及落實防疫措施，不但增加自身染疫風險，更恐成為社會防疫潛在缺口。

李彥霖、黃祈正日前執行巡邏勤務時，接獲店家報案稱有一名疑似失智老翁需要協助，員警到場後發現確有一名崔姓老翁倚靠於機車旁，員警上前關心時，發現崔翁有疑似失智的症狀，經驗老到的員警先是觀察崔翁身上有無失智手環或其他留有資料的物品，在搜尋不到任何線索的情況下。

為避免崔翁久站不適，故先用巡邏車載返所休息，過程中崔翁感受到員警的熱心幫助，一時忘記拉下一半口罩向員警道謝，員警趕緊提醒並示意崔翁戴好口罩作好防疫，最後也透過戶役政系統順利連絡上家人，幫助崔翁安全返家。

店家表示，有一名老翁走入店內購買一塊蛋糕後便告知自己欲前往大同北路65弄一處處所，但是老翁離開後卻兩眼無神倚靠在隔壁人行道停放的機車上，因為擔心其安危，便撥打110報案尋求警察協助。

三重警分局表示，民眾遇有失智者，除了耐心反覆提醒，也可適時轉移焦點，以失智者本人重視的人、事、物來引導勸說，落實防疫措施。此外，在防疫期間為避免染疫，應減少外出活動，居家照顧失智者要維持正常規律作息，積極安排居家活動，以保持身心活躍。

(中時 )