台南市獲配5.6萬劑AZ疫苗，85歲以上長輩安排從15日開始施打，端午連假各區基層人員聯繫施打對象忙翻天。有里長坦言，有些長輩已搬離戶籍地，有的聽力不好，經常聯繫不上，短時間就得交出名冊，困難重重；還有里長無奈地說，上周五才接獲通知，對相關訊息仍霧煞煞，這幾天里民詢問電話一直響，不知道怎麼回答，一天到晚都被挨罵。

AZ疫苗高齡長輩施打部分，將從15日開始。今天有里長指出，長輩明天開始能接種的消息，實在來的太突然，少部分里長是上周五接獲衛生所通知，有些連假期間才曉得，許多里長對於轄內符合施打資格的人數等，說實在的，其實都不太清楚。

該名里長苦笑說，政府要里幹事打電話詢問長者，根本在練瘋話，許多85歲以上的長輩都已搬離戶籍地，到其他地方跟兒女同住；有些聽力不好，講了老半天，還是沒有聽懂，最終里幹事只能用「最原始卻也最有效的方式」，請鄰長挨家挨戶通知、聯絡。

端午連假期間，各公所透過各種管道，盡量讓每個長輩都能接獲疫苗施打相關訊息。新營區長翁振祥表示，據衛生所提供的策略名冊，新營85歲以上長輩1800多位，里幹事這3天都在詢問注射意願調查，里長協助向里民說明，若連絡不上長輩，也會想辦法聯繫到他們家屬。

翁振祥說，新營將有5家特約診所和衛生所共6處接種地點，公所起會把通知單送至85歲以上、有意願施打疫苗者，上面會註記施打日期、時間和接種時段、地點，民眾拿到通知單後，再到指定地點注射，呼籲大家靜心等待。