全國疫情第三級警戒，防疫宣導民眾不要趴趴走，台中市86歲廖姓老翁日前在中區逛完，要搭公車返家卻找不到公車站牌，在路上徘徊趴趴走，沒辦法只好進繼中派出所向警方求助，警方帶他到車站，協助搭公車返家，並通知家屬。警方呼籲民眾，在防疫期間更要注意家中長輩的行蹤。

台中市第一警分局繼中派出所5月22日上午10時許，86歲的廖姓老翁緩步走進來求助，他說要搭公車回家，卻一直找不到站牌，只好到派出所來。

老翁說，他一早坐公車到市區逛逛，中午要搭公車回家吃飯，但是在中區都找不到公車站牌，心情非常著急，又怕被家人罵，不曉得該怎麼辦？王姓員警了解後原委，協助老翁查妥公車路線，並帶他到公車站等公車，因擔心他忘記下車站名，還到附近商家借用紙張，寫上「我要去松竹寺」等文字，再交給老翁拿著。

公車抵達站牌，員警還細心地告知公車司機，務必在松竹寺站讓老翁下車；並聯絡老翁女兒，告知父親搭乘公車及車號，請她到站接父親，順利協助走失的老翁順利回家。

警方呼籲民眾在疫情期間要特別注意家中長輩的行蹤，如果需要外出，留意長輩的身心狀況，如長輩可能遺忘回家的路時，可以在愛心手鍊或在卡片寫上家中住址及聯繫資料，方便警方協助長輩回家。

(中時 )