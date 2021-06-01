疫情嚴峻，員警盼藉由護目鏡提高與民眾面對面近距離接觸時的保護力，在面對看不見的病毒前，先做好萬全準備。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布全國提升為疫情第三級警戒，員警針對民眾是否未戴口罩，及因應防疫暫停營業的業者假關門真營業，不分晝夜全力稽查，為保護堅守於第一線崗位的員警，市政派出所警友站站長張文鍇捐贈216個防疫護目鏡，讓員警能安心執勤。

警察局第六分局已查獲多起未戴口罩、私自營業，甚而群聚辦毒趴等違法情事，有感於員警配合防疫政策執行稽查勤務時，身處染疫的危險之中，警友站挺身作為警方的後盾。

為守護人民保母的健康安全，經營眼鏡行，同時兼任市政派出所警友站站長的張文鍇，希望盡自己的一分心力，特地捐贈216個防疫護目鏡，盼員警出勤時有更完善的防護裝備保護自身健康安全。

張文鍇表示，護目鏡能有效提高與民眾面對面近距離接觸時的保護力，在面對看不見的病毒前，先做好萬全準備，讓第一線執勤的員警能更安心、安全的執勤。

警方呼籲，當前疫情嚴峻，民眾務必遵守防疫政策及措施，畢竟「同島一命」，防疫人人有責，防疫工作不容任何破口，民眾應配合政府防疫措施，團結一致對抗病毒，共同度過難關。

(中時 )