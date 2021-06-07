桃園市長鄭文燦昨宣布「固安計畫」守住移工「馬其諾防線」，今起700個宿舍工廠5天內完成分艙分流檢查，並針對移工普篩，12個聯合快篩站1站1醫院負責，會跟工業區廠聯會合作，另外141家大型工廠和宿舍則採機動入廠篩檢，部分大工廠有健檢合約醫院已經起跑，務必確保疫情下企業能穩定經營。

鄭文燦說，桃園是外籍移工最大的基地，有11.6萬名外籍移工，有9萬名產業型移工，1.2萬家工廠數也冠全國，挑戰大，因應竹苗外籍移工確診事件，要建立高科技帶的移工防線，推出「固安計畫」。

鄭文燦說，今起針對700間僱用或安置50人以上的移工工廠和宿舍，由勞動部和勞動局5天完成分艙分流檢查，禁止跨廠區，不轉換工作地點、不跨生產線，宿舍共同生活區域停止，不同工廠移工要分區、分流、分時段用餐、住宿、沐浴和盥洗，強調用餐一定要一人一隔板，也要確保移工減少外出，以防疫安全為唯一的考量。

桃園針對移工也祭出篩檢計畫，鄭文燦說，桃園和12家醫院合作準備12個快篩站，1醫院負責1站，每站每日篩檢能量達300至500人，都有設置醫療跟行政站長，負責和工業區的廠聯會和各廠家協調，若快篩試劑呈陽性反應，立刻執行PCR核酸檢測，確診者由防疫計程車送到防疫旅館進行後續醫療。

141家雇用100位以上移工的工廠或大型移工宿舍，市府也會以機動篩檢方式，媒合醫院診所入廠篩檢，鄭文燦也說，部分大型工廠有外勞健檢合約醫院，已展開篩檢工作，他提到桃園外籍移工多，長年來已經有一套完善的管理制度，但在疫情下要確保企業穩定經營，一定要提高防疫標準，每一個企業面對防疫、面對災害、面對環境的變遷展現韌性，不管大型或中小企業都調整得很快，希望移工篩檢計畫盡快完成，掌握9萬移工的染疫風險。

鄭文燦說，5月以來桃園有2起移工群聚感染事件，包括16例工廠移工、2例看護共18人，沒有社區群聚的現象，都已掌握風險、擴大採檢，桃園防線守的辛苦，要嚴防雙北熱區不至於擴散到桃園、也要建立桃竹苗高科技帶的移工防線，他強調雙北疫情爆發5周來，桃園確診數落在10到20個之間不容易，沒有樂觀的本錢，希望確保每一顆球不漏接，持續守住桃園。

(中時 )