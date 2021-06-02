性感女星罹胃癌身心崩潰 唐玲痛喊「我沒父母陪伴」

46歲性感女星唐玲身材火辣、大方健談，經常穿梭在各大綜藝節目，前年卻悄悄淡出，原來她得了胃癌，眼見最近本土疫情升溫，主治醫師派去前線支援篩檢，唐玲也擔心醫院量能不足，遲遲不敢回診。

唐玲2年前被診斷出胃癌，起初因不想留疤婉拒開刀，被醫生警告會有生命危險，才開啟1年多的化療與手術，過程相當艱辛，身心靈都瀕臨崩潰邊緣。這陣子本土確診數飆高，唐玲上月30日在臉書憂心忡忡：「最近疫情升溫，醫院量能超載緊張，我躲在家裡面防疫，不敢去醫院回診…不知道什麼時候才好？回去追蹤檢查。」協助切除胃部惡性腫瘤的主治醫師，因疫情關係支援篩檢，她不禁感嘆：「如此技術高超的外科主任醫師也要去第一線跟病毒打仗；現在醫療人員真的很辛苦！很危險。」

唐玲化療時裝人工血管。(照片/唐玲 提供)

唐玲希望醫師要多多保重自己，感謝對方「幫我開刀拿出胃癌而且沒有留下疤痕」同時呼籲外界要提高警覺、保持社交安全距離，勤洗手並戴口罩，不要隨意的趴趴走。

許多網友看到唐玲的遭遇，忍不住留言：「我能懂得癌症的人的心情」、「趕快就醫，不要拖了，命是自已的」、「乖乖回診吧，沒染疫胃癌也會要你命」。

事實上，唐玲得知罹胃癌需進行化療，聽到血液腫瘤科醫師詢問：「家裡還有誰？父、母可以陪妳嗎？」情緒數度崩潰，因為她單身獨居，「我家裡都沒有人，父母皆雙亡」好在醫師拿出名片，直接告訴唐玲不能只有一個人，有任何問題都可以來問他，才讓唐玲感受到人間溫暖。

(中時新聞網)