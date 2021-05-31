創立於1982年的麻油李，二代店剛開幕，就遇到疫情，業者馬上將物資投入救濟。（翻攝自麻油李臉書）

麻油李投入疫情救助，將麻油雞和滷肉湯汁發送給弱勢團體。（翻攝自麻油李臉書）

1960年創立的萬華老店「涼粉伯」主動串連與各團體社工協力發放物資，也提供場地讓物資進駐。（翻攝自涼粉伯臉書）

萬華呆待咖啡 DD coffee，號召時報本鋪、Cho cafe、街口6號珈啡 Street No.6、凝視．咖啡 Gaze Cafe等在地咖啡店募集濾掛，為第一線工作的社工打氣，用咖啡送暖。 。（翻攝自涼粉伯臉書）

茶籽堂馬栗樹水潤洗手露。（茶籽堂提供）

萬華疫情在新聞、社群傳播下，成為許多物流、快遞、外送禁區，然而危難也可以看到人性的光輝，開始有許多NGO團體與志工進駐，協助萬華的無家者、街友、弱勢者，隨著社群的推廣，越來越多人投入救濟，也包括在地店家自救。

萬華在地60年店家「涼粉伯」主動串連與各團體社工協力發放物資，也將店家改為駐點站，提供給NGO組織使用，成為物資集中站。

萬華補湯名店「麻油李」將把冰箱裡面的排骨豬腳弄成當歸湯，社工拿給案家可以隨時熱來吃，並且持續為社區實踐協會供餐，解決弱勢家庭的餐食問題。

小吃店暫停營業也沒歇著，馬上投入在地救濟，除了以上業者，另外菓實日、家香味食堂等店家也相繼投入救助弱勢。

除了小吃店接力救助，萬華呆待咖啡 DD coffee，號召時報本鋪、Cho cafe、街口6號珈啡 Street No.6、凝視．咖啡 Gaze Cafe等在地咖啡店募集濾掛，為第一線工作的社工打氣，用咖啡送暖。

公益單位「人生百味」以創造一個不排除人的社會為訴求，長年投入街頭救助，目前每週4天上街發放物資包，內含食品及防疫用品，單次發放數量約265份，目前提供捐贈所需物資、捐款，可電洽 （02）23712771。

投入救濟，並持續募集物資與的單位還有社團法人台灣芒草心慈善協會（02）23315992、台灣社區實踐協會 （02）2339-4933、重修舊好（02）23707886、南機場樂活園地 （02）23036281、萬華社福中心（02）23365700，可在官網查詢所需物資表單，先聯繫後寄件。

方荷生里長所成立的物資供應站「南機場幸福食物銀行 」（臻佶祥社會服務協會)協助台北市中正、萬華區的弱勢族群者，可以送新鮮蔬菜，他們會做成便當送給需要的長者們，目前正在募集物資包，可電洽（02）23329974。

萬華在地廟宇「艋舺青山宮」也預計購入5000套隔離衣送給台北市消防局，台灣美妝茶籽堂也捐贈清潔用品給龍山老人中心、台灣社區實踐協會、芒草心慈善協會、人生百味中正萬華早期療育資源中心 、立心基金會 、財團法人國際單親兒童文教基金會、環宇國際文化教育基金會萬華據點 、一粒麥子基金會、中正萬華早期療育資源中心等單位，此外也針對中低收入戶照顧者新北市家庭照顧者關懷協會提供產品協助，業者表示防疫不分你我，品牌根據各單位的需求提供沐浴露、洗髮精、洗手露。

(中時 )