新北市三重區先嗇宮捐贈災情勘查車1輛及住宅用火災警報器3000個。（消防局提供）

新北市三重區先嗇宮為感恩消防人員救災工作的辛苦，秉持回饋鄉里、強化公共消防安全及「取之於公眾，用之於公眾」信念，捐贈在地消防單位災情勘查車1輛及住宅用火災警報器3000個，今（6日）在先嗇宮廣場前舉行捐贈典禮，發揚服務鄉梓、仁慈為懷的精神。

先嗇宮歷史悠久，興建於西元1755年，為三重地區最有歷史的廟宇，也是當地民眾的信仰中心。本次先嗇宮李乾龍董事長因體認消防人員因致力於各項災害搶救工作及救災任務之辛勞，特別捐贈新北市二重分隊災情勘查車1輛，盼能提升消防搶救效能，縮短出勤時間。並有鑑於三重地區人口密度高、住宅密集、火災潛勢高，住警器可及早發現火災，讓民眾有更充裕的逃生應變時間，特別捐贈住警器3000只，未來將以實名實戶登記制方式發放，讓每只住宅用火災警報器都能發揮守護住宅安全的功能。

在疫情嚴峻的當下，先嗇宮的善心不曾停歇，除捐贈前述救災車輛及住警器外，在疫情剛爆發的5月下旬還有捐贈防疫物資給第一線的消防人員，包含各種防疫裝備及快篩試劑，希望可以在這波來勢洶洶的疫情中，讓新北市的消防人員無論是救災或是防疫物資都不虞匱乏。

消防局局長黃德清表示衷心感謝財團法人新北市三重區先嗇宮願意以服務鄉梓、仁慈為懷的精神，捐贈救災車輛、住宅用火災警報器及各式防疫物資來提昇消防工作的安全，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹本市防疫及維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。

(中時 )