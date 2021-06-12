日本捐贈的AZ疫苗，台南市獲中央配送的首批5萬6000劑疫苗，12日上午送達。市府宣布，從今天下午至14日，將依疫苗接種順序，施打第一類到第五類優先對象，目前已有1家長照機構施打，共 94人。至於台南市的長輩，則依原計畫從15日起施打，市府將主動通知。

市府衛生局表示，12日除率先由醫事人員及衛生所人員進駐長照機構執行接種作業外，另有13家責任醫院也會開打；至於設在新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中等3處大型接種站，將於13日開始進行疫苗施打作業，每個大型接種站預計1天可施打2400人次。

市府表示，第一類接種對象的醫療院所工作人員，將在醫院接受接種；第二類的警、消、環保清潔隊及工程消潔人員與第三類防疫旅館工作人員、第五類居服單位工作人員，則將在各大型接種站接種。

台南市的長輩依原本計畫，首波15日到20日將以85歲以上以及75歲以上領有重大傷病卡或具原住民身分的長者為優先，第二波則為75歲以上以及65歲以上具有原住民身分的長者，接種日期視中央撥補狀況再訂。