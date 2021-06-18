中央流行疫情指揮中心今（18日）表示，第二批24萬劑的莫德納疫苗，已於歐洲時間6月17日下午6時自盧森堡啟運，預定今日下午3時50分抵達桃園國際機場。本批疫苗為供應商承諾供的一部分，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

指揮中心指出，該中心已於今年2月8日與美國莫德納（Moderna）公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約。該疫苗為多劑型包裝（每瓶10人份），存放於-20℃可保存6個月，於2至8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

我國新冠肺炎疫情嚴峻，陳時中指出，第二批的莫德納疫苗預計下午4時50分抵達機場，會按接種計畫施打至於配送的量，會等貨到後做適當的規劃，這部分是與莫德納購買的505萬劑，今天又到24萬，「不久之後第三批也會來」，現在2度至8度可以為期30天，施打可近性比較好，要打2劑間隔28天以上，保護力達94％。

陳時中說，要掌握進時程安排接種對象，孕婦施打的話，會在劑量夠時開放孕婦施打，至於施打什麼疫苗還是要尊重她們的選擇。