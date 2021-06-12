雲林縣西螺鎮連續發生汽車遭竊及夾娃娃店、洗車場兌幣機竊盜案，警方跟監後逮捕台中籍王姓男子，王嫌利用防疫期間無人商店人潮稀少，行竊較不易被發現，先在各車站竊取汽車做為代步工具，再尋找夾娃娃店、洗車場行竊，涉及中、南部共22件竊案，12日經雲林地方法院裁定羈押。

王嫌發現疫情警戒進入第3級後，夾娃娃店、洗車場等無人商店人潮大減，因此把腦筋動到這些場所的兌幣機上，先搭乘火車至各地車站，再隨機竊取停放路旁的汽車做為代步工具，四處尋找夾娃娃機店、洗車場，以工具破壞兌幣機拿走紙鈔、硬幣。

西螺警分局掌握事證後，向雲林地方檢察署聲請拘票，經多日布線埋伏，10日深夜在彰化縣二水車站將46歲王嫌拘提到案，並查扣隨身攜帶的犯罪工具油壓剪、鐵鍬、螺絲起子等證物，王嫌涉及中、南部共22件竊案，犯行重大，遭雲林地方法院裁定羈押。

警方表示，疫情嚴峻民眾自主減少外出，犯嫌卻藉機行竊，不僅可能形成防疫破口，也讓原本就受疫情影響收入大減的業者血本無歸，因此積極追緝此犯嫌，確保民眾生命財產不受威脅。