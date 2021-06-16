新冠肺疫情延燒全國持續三級警戒，民眾外出消費銳減，衝擊許多小企業、微型商家，國銀紛祭「免費」服務共體時艱。以中信銀為例，6月宣布全面免收2021年5月至7月全臺特約商戶的「收單系統服務費」，國泰世華銀也宣布減免6、7、8三個月的「收單商店系統服務費」；而永豐銀至7月底對新戶祭出永豐QR Pay前三個月免「手續費」的優惠。

由於此波疫情影響餐飲、飯店、服飾等民生消費產業，因此，中信銀行宣布全面免收特約商店2021年5月至7月的收單系統服務費，適用商家逾10萬家，收單系統服務費採「先使用、後收費」制，今年5月收單系統服務費原本應於6月收取，自今年6月開始免收系統服務費，共計免收3個月的系統服務費，攜手商戶共體時艱、減輕負擔。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，使用永豐QR Pay收單的小型店家中，逾50％為傳統市場、夜市、花市及商圈攤販等，近20％則為街邊小吃、飲料等餐飲業者。為落實全民防疫、打造零接觸無現金交易，小型店家也可將QR Pay透過網路傳送給消費者，讓消費者不用出門也能掃碼付款。

為體恤特約商店，國泰世華銀也宣布將減免6、7、8三個月的收單商店系統服務費，約有2萬7千餘家實體特約商店皆適用(線上商店無須負擔此費用)。此外，國泰世華也將主動協助特約商店申辦Epos Pay (連結支付，可供商店線上收款服務)，同時也不收取系統建置費用，協助店家於此期間改採線上交易模式，降低交易人員之接觸。