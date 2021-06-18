台南市新營區男子陳建松家與鄰居陳姓夫妻長期不睦，去年7月3日晚間陳男不滿母親被鄰居夫妻辱罵「看門狗」，一時情緒失控持刀攻擊對方，導致鄰居先生傷重不治，鄰居妻子也重傷但幸運獲救。儘管被告在法庭表明已籌措100萬現金要向死者妻子道歉，但被拒絕，還要求法官從重量刑。一審認定陳男犯殺人、殺人未遂罪合併執行22年徒刑，陳男及檢方均不服上訴，二審駁回，此案仍可上訴。

檢方上訴指出，陳男僅因鄰居夫妻言詞讓他不悅，持刀殺死鄰居並讓鄰居的妻子受嚴重傷害，手段極其凶殘，所生損害實為嚴重且終身難以彌平，原審量刑過輕。

不過，被告及辯護人卻主張，根據司法院殺人案件量刑資訊系統查詢，「自首之減刑」、「一時衝動或氣憤」及「坦承犯罪」等類型殺人罪平均刑度為12年5月；殺人未遂罪平均刑度為5年8月，原審分別判刑18年及7年，明顯過重。

台南高分院審酌，被告犯罪情節手段凶殘，導致一死一傷，審理中雖數度表達和解，但遭被害人及家屬拒絕，未獲原諒，但考量他並非預謀殺人、犯後即自首接受裁判，坦承犯行，良心未泯，原審量處刑度及訂定執行刑，形式上並無違法，實質上也沒有裁量失當之處，應予駁回。

判決指出，被告陳建松（57歲）與被害人陳姓鄰居（59歲）、蕭姓妻子（54歲）經常因細故爭吵，去年7月3日晚間被告騎腳踏車返家，蹲著整理腳踏車時，陳姓鄰居夫妻也剛好返家，還罵了一句「狗」，他看四周都沒有狗，認為是在辱罵他，雙方再度發生口角。當時，對方還大聲辱罵被告母親是「看門狗」，被告憤而返家拿折疊刀，猛刺陳男左頸、胸部及手臂，致被害人大量出血倒地不起致死，蕭女也被追砍胸、腹及背部多刀倒地。