奇美醫學中心中醫部總醫師蕭坤元示範三伏貼。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

台南一名80歲陳爺爺，過敏性鼻炎困擾多年，平時有流鼻水和打噴嚏等呼吸道症狀，近一年遇上新冠肺炎疫情，陳爺爺也擔心自己體質虛弱，易被感染，聽說三伏貼能改善體質，接受奇美醫學中心中醫部總醫師蕭坤元門診諮詢及貼敷，經過3次三伏貼療程，鼻塞也得到緩解，呼吸道症狀也改善許多。

蕭坤元說，「三伏貼」是在三伏天時施作的藥灸敷貼療法，三伏天是指一年之內最熱的那3天，包含初伏、中伏，和末伏。三伏貼最主要目的是達到「冬病夏治」效果，冬病是指冬天容易發作的症狀，如陳爺爺鼻過敏症狀，經常在冬天遇冷後鼻塞更加嚴重，此時便可在夏季接受三伏貼治療，達到改善體質，減緩冬天鼻塞嚴重的問題。

根據北市醫學雜誌研究指出，過敏性鼻炎病人在使用三伏貼治療後，3年平均門診次數減少2.45次，氣喘病人則是減少2.98次。另外，據美國中醫藥雜誌研究指出，過敏性鼻炎病人在接受三伏貼治療後的鼻過敏嚴重指數(0分最輕至24分最嚴重)從平均12.06分改善至10.53分。中醫藥研究論叢研究也指出，氣喘病人在完成三伏貼後，症狀嚴重程度可從平均43.7％改善至38.0％。

不過，蕭坤元也提醒，因三伏貼是以溫熱性質藥物進行敷貼，若體質屬於熱證體質者，不建議使用。此外，感冒、急性感染、皮膚過敏等病人，為避免體質上火，更加重火熱症狀，例如：紅熱腫痛等，因此具以上症狀的病人也不建議接受三伏貼。懷孕婦女與1歲以下幼童，因為體質性質易化熱上火，也不建議。

因三伏貼是以藥物敷貼將陽氣透過皮膚進入人體，當日回家建議不要洗冷水澡，也不要飲食冰飲、生冷瓜果等，飲食應以清淡為主，不建議燥熱食物，若為辛辣、油膩等食物，則易造成火熱症狀出現，例如發炎。若敷貼過程中，皮膚搔癢、紅腫、起水泡者，可能是個人皮膚特質對於中藥敷貼藥物產生過敏反應，此時應立即移除，必要時應因皮膚症狀再次就醫診治。

今年初伏在國曆7月21日、中伏在國曆7月31日、末伏在國曆8月10日。奇美醫學中心中醫部夏季三伏貼灸日期如下，有需要民眾把握機會治療。奇美醫學中心中醫部夏季三伏貼灸的日期如下，敬請有需要的民眾把握機會治療。

「初伏」：110年07月21日(三)～110年07月30日(五)

「中伏」：110年07月31日(六)～110年08月09日(一)

「末伏」：110年08月10日(二)～110年08月20日(五)