「疫情無情、人間有愛！」印度Delta變種病毒來襲，屏東枋山芒果也一度遭到疫情波及，政府、民間動起來，用行動挺果農。前交通部長林佳龍在臉書貼文說，日前有果農向他反映芒果訂單遭取消，他擔心連日雨會影響到水果保鮮期與光合基金會協助買下，贈送給中部地區社福團體，及在太魯閣事件協助救災的單位，慰勞辛苦為社會付出的大家。

林佳龍指出，因受到疫情衝擊影響屏東的芒果銷售，這段期間政府、民間全動起來，用行動挺果農，他也致電屏東枋山、枋寮鄉鄉長關心。

林佳龍表示，屏東果農有困難，社會八方支援買芒果，他在6月27日當晚，接到果農反映用心栽種的芒果訂單遭到取消；他也和光合基金會將現貨買下來，希望能盡點心力幫忙。

林佳龍說，過去接觸很多青年農夫瞭解栽種農作物的辛苦，也知道很多農夫都努力改良技術，讓台灣水果越來越優質。他陸續到貨共211箱的芒果，分送給中部地區的社福團體以及在太魯閣事件協助救災的單位；有些單位收到後，紛紛打到基金會詢問，「這個林佳龍是那個林佳龍嗎？」。

林佳龍強調，不管產地是哪裡？台灣芒果的美味連AIT處長酈英傑也愛上，疫情期間請大家好好照顧自己，多吃台灣水果提高身體保護力。台南市長黃偉哲也留言表示，「感謝佳龍學長協助南部芒果的行銷，團結防疫、一路有您」。