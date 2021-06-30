演出《何以笙簫默》中「少年何以琛」打出知名度的男星羅雲熙，2018年接演仙俠大戲《香蜜沉沉燼如霜》的夜神「潤玉」一角，高挑纖瘦體型加上深邃五官，完美展現非凡脫俗的仙氣因此爆紅，不料人氣超高的他卻遲遲不見新戲定檔，近日網上瘋傳他的暴瘦的照片，整個人「瘦到脫相」，因此引發熱議，如今羅雲熙打破沉默，貼出無修圖照回應了。

羅雲熙接演《香蜜沉沉燼如霜》成為仙俠男神後，又接下耽改劇《皓衣行》，與另一名男神陳飛宇搭檔，人氣二度翻漲，讓他成為炙手可熱的紅星，但本應邀約不斷的羅雲熙，卻一直沒有宣布拍新作品的消息，讓人感到相當反常，隨即網路上就瘋傳他拍攝廣告的截圖，狀態讓粉絲更加擔心。

羅雲熙被瘋傳暴瘦且瘦到脫相。(翻攝自微博)

照片中，本就纖細的羅雲熙又瘦了許多，雙頰都凹陷，加上妝容畫了比較重的眼窩、鼻樑陰影，讓本來五官就很深邃的他看上去更瘦，一雙俊眼幾乎沒了神采，被指根本「瘦到脫相」讓網友看了好心疼，議論紛紛「是不是生病了？感覺很像厭食」、「臉頰乾扁太嚇人」、「瘦成皮包骨」，眾人都希望他能吃好睡好，憂心他的健康狀況。

羅雲熙工作室貼出法律聲明闢謠。(翻攝自羅雲熙工作室微博)

眼見此事持續延燒擴大，羅雲熙工作室終於在昨天(6/29)發表了聲明，對於近日各網路平台出現大量不時言論與惡意揣測，已經構成對羅雲熙的誹謗，為此嚴厲譴責，「在此正告侵權主體立即刪撤相關內容，停止侵權行為」，如繼續發布、轉載，則會依法維權，盼廣大網路用戶能做到不信謠、不造謠。

羅雲熙本人貼出工作側拍照，依然清瘦，但狀態還不錯。(翻攝自羅雲熙微博)

而羅雲熙昨晚也更新了微博，貼出自己的工作側拍照，寫下「一個新嘗試」，有趣的是，這張照片特地翻拍了專業相機的監看螢幕，羅雲熙人似乎在錄音室，綁了個包子頭在看著稿子，雖然一樣清瘦，但臉頰沒凹陷，膚色仍白皙但氣色不錯，等同打臉「瘦到脫相」的謠言。