謝佳見、賴雅妍戲裡戲外都是好友。（三立提供）

謝佳見劇中是賴雅妍的最佳閨蜜。（三立提供）

三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》網羅王傳一、賴雅妍、謝佳見、魏蔓、孫沁岳等偶像劇男神、女神共同演出，其中謝佳見飾演賴雅妍的最佳閨蜜，網友捨不得讓他在劇中被配對，直呼「不要給他配對了！秉倫只能是我們的」，並笑稱「這種男閨蜜根本太犯規，是所有男人的公敵」。問到賴雅妍與角色朱曉彤哪個比較適合當閨蜜和女友，謝佳見笑說：「對我來說她們是一體的，一樣讓人感覺舒服自在，是個適合當閨蜜也同時適合當女友的完美存在。」

謝佳見和賴雅妍在短時時間內就從戲內閨蜜變成戲外好友，謝佳見透露，兩人成為好友的開端竟是因為第一次碰面時聊起了人類圖，意外發現很聊得來，進而變成好友。

劇中謝佳見在大學時期就喜歡上賴雅妍，因害怕告白後被拒會破壞友情，而遲遲未能開口，以至於在不對的時間遇到對的人，錯過最佳告白時機，謝佳見認為一切都是緣分使然，若發生在自己身上，雖會覺得遺憾，但會維持閨蜜的關係，繼續守護著對方。

有網友分享自己的最佳閨蜜很容易成為另一半的最佳情敵，對此謝佳見表示，如果自己的另一半也有這樣的閨蜜，他會想辦法讓閨蜜也變成自己的好朋友，「我不會吃醋，因為他們的那份情感是建立在我之前，互相尊重跟融入才是最好的選擇。」他並霸氣表示閨蜜只能是閨蜜，有些事情是閨蜜無法一起完成的，例如建立一個家庭，因此一點也不擔心自己無法超越閨蜜在另一半心中的份量。