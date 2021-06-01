鍾姓母子日前在台中港火車站前未戴口罩遭民眾檢舉，警方趕往現場發現該母子因無錢租屋四處找地方處，因往彰化火車已無班次，於是暫時在站前搭簡便帳篷休息。警方立即採買乾糧讓他們裹腹，並贈送10個口罩，呼籲隨時做好個人防疫工作。

台中市清水警分局三田所員警簡培倫、張智豪日前深夜接獲民眾報案，指在台中港火車站前有民眾未戴口罩，警方前往查看，發現一對鍾姓母子(母52歲、子28歲)在火車站前空地搭簡便網帳蓬式蚊帳內休息，均未戴上口罩，員警即予勸導。

經詢問得知，該母子原住苗栗縣後龍鎮因無錢繳房租，只能四處找地方住，因原本想搭車往彰化，但已無火車班次，只好先在空地上休息。

此外，鍾母向警方表示整天未進食，警方立即前往超商買飲料、麵包、餅乾及泡麵給予裹腹。另外，也贈送10個口罩予以鍾姓母子並提醒，由於新冠肺炎疫情升温，在外全程要戴口罩，隨時做好個人防疫工作。

三田所所長林聖堯表示，由於疫情期間，全國三級警戒，民眾在室外全程應佩戴口罩及保持社交距離，遵守實聯制規定，勿違規群聚情形，做好個人防疫工作。

(中時 )