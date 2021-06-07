台中市警局霧峰分局萬豐派出所員警想到，可以利用伸縮的警棍，撐開第二層隔板，順利將油加到油箱內。（霧峰局提供／黃國峰台中傳真）

開車上路前，一定要檢查油量，中市一位黃姓市民，日前開車行經中投公路11.2K處，車輛突然熄火，停在路邊，原來是沒油了，黃男請家人帶來一大瓶汽油來加，但仍然發不動，最後霧峰分局萬豐派出所員警以一根警棍，成功解決難題。

台中市警局霧峰分局萬豐派出所員警，日前下午4時巡邏，行經中投公路11.2K處（霧峰往草屯方向），發現一輛汽車停在路邊，遂趨前了解，年約50歲的黃姓男駕駛，表示他住在大里區益民路，要去草屯上班，結果車子開到沒油了，有通知家人以大保特瓶裝汽油上來，但油卻無法灌到油箱裡去。

原來現在新式車子，加油管路有設置二層隔板的安全設計，即使以漏斗撐開第一層隔板，所加的油也被第二層隔板給擋了下來，通通積在第二層管路之上，而無法到達油箱中。

了解原理後，副所長鄭正昌突然想到，隨身攜帶的警棍，是可以伸縮的，剛好可以撐開第二層隔板，於是眾人以伸縮警棍、配合漏斗，順利將汽油送入油箱，黃男終於順利發動車子，頻頻感謝警方幫忙，員警也囑咐在最近的交流道下去加油，不然又再「雕掐」就糗大了。

霧峰分局分局長陳家銘表示，最近因天氣炎熱，車輛若又拋錨於到路上時，心浮氣躁的狀態下，駕駛人通常無法冷靜判斷要如何處置，呼籲民眾若發生車輛故障，應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援；出門前應先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門平安返家。

另也同時呼籲大眾，在防疫期間請民眾確實將口罩戴好戴滿，不佩戴者可依傳染病防治法第70條第1項規定，處3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民共同防疫。

(中時 )