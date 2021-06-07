宜蘭警方秉持「防疫一體，同島一命」之信念，除全力協助衛生單位宣導、取締民眾未配戴口罩、違規群聚、查察轄內八大行業違規營業、居家隔離對象疫調等各項防疫工作，防堵疫情擴散外，亦同時不忘照顧全體同仁日常生活及執勤安全。本(7)日警政署長陳家欽為體恤宜蘭員警辛勞，特別訂購250份「署長元氣便當」，下午5點時發送至第一線執勤同仁，給予打氣與鼓勵，希望同仁能持續面臨接下來的防疫工作。

警政署長陳家欽為體恤宜蘭員警辛勞，特別訂購250份「署長元氣便當」，發送至第一線執勤同仁，給予打氣與鼓勵。(戴志揚翻攝)

警政署長陳家欽為體恤宜蘭員警辛勞，特別訂購250份「署長元氣便當」，發送至第一線執勤同仁，給予打氣與鼓勵。(戴志揚翻攝)

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升高至強化三級警戒，全臺防疫措施逐步加深，宜蘭警方除維持一般勤務外，同時亦協助衛生單位執行各項防疫工作，以遏制疫情擴散。署長陳家欽為慰勞宜蘭警方在疫情期間的辛勞付出，特別發送精緻「元氣便當」予第一線防疫基層員警；同仁接收到署長美味又精緻「元氣便當」，紛紛大快朵頤，不僅大讚署長的愛心外，於飽餐之後，繼續投入各項防疫及治安維穩等工作，以保護民眾安全，戰勝疫情

警政署長陳家欽為體恤宜蘭員警辛勞，特別訂購250份「署長元氣便當」，發送至第一線執勤同仁，給予打氣與鼓勵。(戴志揚翻攝)

宜蘭縣政府警察局局長廖材楨除代表全體同仁感謝署長以及警政署各級長官關心愛護外，亦指示所有警察同仁，全力配合政府執行各項防疫工作，並隨時提醒同仁做好萬全防護裝備，注意個人健康狀況，「拼出宜蘭好治安、好交通、好生活！」

(中時新聞網)