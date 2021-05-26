台中市警察局第四分局黎明派出所警員杜晉銘，日前深夜擔服巡邏勤務，駕駛巡邏車行經南屯區永春東七路，發現70歲楊姓男子獨自一人拄著枴杖，在一處私人停車場內不知所措，立即停車上前關心，得知楊姓老翁因氣候炎熱，趁夜間外面涼爽外出散步，但因患有眼疾視力不佳，誤入停車場內迷失方向，經員警確認住居所後，攙扶老翁坐上警車並安全護送返家，結束這場夜間迷途。

巡邏員警執行勤務，剛好行經南屯區永春東七路一處停車場前，發現楊姓老翁拄著枴杖行色慌張踱步徘徊，員警下車上前關心並詢明狀況。

老翁說，因天氣酷熱所以趁夜裡外面涼爽外出透透氣，但因眼睛患有視覺障礙視力不佳，才會走錯路誤入停車場。

因擔心亂走動會碰撞到他人車輛造成損害，不敢貿然行動，多虧警方適時發現熱心幫忙方能解困。

經了解後，員警知悉原是視障者，當下先行確認老翁身體無大礙後，主動攙扶老翁步出停車場，員警擔心老翁獨自返家可能會再次迷路而發生危險，駕駛巡邏車安全護送老翁返家。

老翁心中的憂慮如釋重負轉憂為喜，直說若是沒有警方協助，不知自己何時能回家，老翁對於警方熱心積極協助，深表感謝與讚許。

黎明派出所所長林澤聰表示，視障人士應減少深夜外出，若無法避免應請家人陪同較為安全，身上也應配帶名牌，並載明聯絡方式等重要資訊，以防迷途。同時友善提醒民眾，警政署推出「110視訊報案」手機APP，只要事先設定，民眾可撥打網路視訊報案，提供警方定位，如有需求可多加利用。

(中時 )