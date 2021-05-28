日南派出所員警洪書偉柔道大外割，迅速將陳姓車手壓制在地。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市陳姓車手日前在大甲超商領錢時，巧遇休假的員警洪書偉，由於目前為防疫，陳男口罩未戴好，洪上前勸導時，察覺陳反覆查看手機，並依指示操作提款機且持續提領大把現金，洪表明身分欲盤查，陳反抗企圖拔腿就跑，洪使出柔道大外割迅速陳壓制在地，全案訊後將依詐欺罪移送法辦。

大甲警分局指出，日南派出所警員洪書偉日前勤餘時，前往大甲區蔣公路夜市某便利商店購物及提款，看見陳姓男子口罩滑落未戴好，他上前提醒陳男防疫期間口罩要「戴好戴滿」。

不過，洪員見陳男反覆查看手機，並依指示操作提款機且持續提領大把現金，覺得有異，他立即上前盤查並表明身分，陳男見行跡敗露，推開洪員欲逃跑，洪員立即展現訓練有素柔道大外割，迅速陳男壓制在地，隨即通報線上警網前來支援，逮捕該詐騙車手，全案訊後將陳男依詐欺罪移送法辦。

據了解，28歲陳姓男子因無業，偶然在網路發現「工作輕鬆、高報酬」，才鋌而走險擔任車手。警方表示，由於目前疫情嚴峻，陳男研判警員都在為疫情勤務疲於奔命，無暇顧及超商店內取款車手，殊不知「螳螂捕蟬 黃雀在後」，萬萬沒想到仍遭休假的警員逮捕。

大甲分局長李建興表示，民眾如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」。另防疫期間還是要提高警覺，防範歹徒趁疫情嚴重時期犯案，呼籲市民要共體時艱，外出時全程配戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上家庭聚會和社交聚會。

(中時 )