斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）20日在國際研討會中強調，斯里蘭卡將在中國大陸和印度之間「保持中立」，並重申由中國大陸提供資金、最後租予其99年的漢班托塔港（Hambantota Port）並非「債務陷阱」，而是具備「商業可行性的計畫」。

拉賈帕克薩在《日本經濟新聞》主導的「亞洲未來」（Future of Asia）線上國際研討會中表示，斯里蘭卡已意識到全球與區域強權之間的競爭情況，但身處東西交界位置的斯里蘭卡將「堅守中立」，維護海洋安全，與亞洲各國拓展經濟、投資等關係；並強調該國將繼續與中國大陸保持現有關係，但不會危害印度的安全。

他也捍衛將漢班托塔港租借給中國大陸的決定，重申此事不是債務陷阱，強調大陸是「重要投資夥伴」，該計畫「具備商業可行性」，並且正「全面性地改善斯里蘭卡港口的基礎設施」。《日本經濟新聞》指出，為擴大自身影響力，印度和中國大陸近年競相為斯里蘭卡提供基礎建設資金，後者4月才又為該國提供5億美元（約新台幣140億元）的貸款。

漢班托塔港是斯里蘭卡的第二大港口，但由於建立時向中國大陸大量貸款， 2017年將該港租借給中國大陸，租期99年。中國大陸也因此遭外界批評對他國設下債務陷阱。在共軍有意進出印度洋下，儘管斯里蘭卡一再向印度保證，中方於該國的設施僅為商業用途，印度仍擔憂其將加強共軍於印度洋的行動能力。

(中時新聞網)