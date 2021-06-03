大陸總理李克強昨在全國深化「放管服」改革著力培育和激發市場主體活力電視電話會議上強調，去年面對多重嚴重衝擊，億萬市場主體展現出強大韌性。實踐充分證明，市場主體是經濟社會發展的重要力量，人民是真正的英雄。

李克強表示，去年創新實施宏觀政策與深化放管服改革協同發力，在那麼困難情況下，新增市場主體仍然數量逆勢增長2500多萬戶，今年前4個月繼續保持高速增長。據統計，2012年市場主體登記在冊總數為5495萬戶，今年4月份已增加到1.4億多戶，活躍度大體在70％左右。

李克強說，保住市場主體，也就穩住了就業。去年城鎮新增就業達到1186萬人，城鎮調查失業率從最高時2月份的6.2％降到年末的5.2％。有就業就有收入，全國居民人均可支配收入實際增長2.1％，與經濟增長基本同步。新增市場主體迅速成為重要的稅收來源。2013年，全國新辦涉稅市場主體620多萬戶，當年納稅1600億人民幣（下同）；2013年到2020年，累計新辦涉稅市場主體近8000萬戶，去年納稅達3.82兆元。

(中時 )