2021亞布力中國企業家論壇第二十一屆年會於6月8日至10日舉行。TCL科技創始人、董事長李東生以「以全球化破逆全球化」為題進行演講，他也坦言，大陸科技產業要擺脫封鎖還需要時間。比如解決高端晶片問題，至少要5年時間。

李東生認為，全球化過程中，大陸製造已經走向世界，與跨國企業同台競技。完成了從效率領先到生產、產品和技術領先的轉變，在全球競爭中形成顯著的比較優勢。同時經濟全球化是大勢所趨，不是某些國家或政治人物能夠逆轉的。美國企圖打壓大陸科技產業發展的意圖從目前來看並沒有實現。

李東生表示，短期內，全球產業鏈不會也無法與大陸脫鉤。從長期看，大陸經濟規模和國內市場將不斷擴大，產業的競爭力將不斷提升，這是全球經濟格局中最確定的趨勢之一。

根據新浪財經引述李東生表示，在當前的形勢下，大陸國內企業要努力建構雙循環的新格局，在國內、國際兩條線上發力。

(旺報 )