有「楊百萬」、「中國第一股民」之稱的資深股民楊懷定於6月13日凌晨去世、享年71歲。楊懷定早年通過買賣國庫券起家，此後成為上海灘首批證券投資大戶，一度成為市場風雲人物，在1998年還被大陸央視評為「中國改革開放二十年風雲人物」。

2013年楊百萬曾接受四川《經濟日報》採訪也表示，比起當年的2萬塊本錢，今天股市有2000萬，資產增加1千倍，錢夠用就好，養老也可以不靠國家、靠自己了。

楊懷定熱愛股市之甚，甚至給孫子起名「楊線」，小名「漲停板」。但他也是評價褒貶不一的人，楊懷定的輝煌更多發生在上個時代，2008年的「逃頂」清倉躲過股市整體重挫成為他最近一次為人稱道的成功交易；但在中石油上的投資以及炒股軟體收徒等兩件事，則給他帶來了諸多爭議。

據大陸東方網報導，楊懷定出生於1950年，祖籍江蘇鎮江，原是上海鐵合金廠一名普通職工。1988年3月楊懷定辭職下海，當年4月大陸國庫券轉讓從7座城市開始試點，逐步增加到在61座城市開放並出現異地差價。楊懷定憑藉買賣國庫券贏得了人生第一桶金。

從大陸國庫券交易上賺取第一桶金後，楊懷定轉戰股市，成為上海灘第一批證券投資大戶。當時A股還處在初期階段，楊懷定的第一檔股票是曾經的老八股龍頭「電真空」，買入半年後股票大漲，他在800元（人民幣，下同）以上價位賣出，淨賺150多萬元。此後更有「楊百萬」、「中國第一股民」等稱號。

楊懷定也在那個時代的市場留下了不少金句，例如「股市不相信眼淚，誰笑到最後才笑得最好。」、「股市中不比誰賺得多，而要比誰活得更長、更瀟灑。」、「股市訣竅就四個字：抄底逃頂」、「股市中不能做死多頭，也不能做死空頭，要做堅定的滑頭」、「低吸高拋、抄底逃頂，見好就收，落袋為安乃真英雄。」等話語。