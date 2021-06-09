台北市積極邁向智慧型城市，除了將數位基礎建設與市民生活密切結合，台北市政府2020年更成立「大數據中心」，綜合各局處專業資料，彙整出視覺化資訊儀表板、數據分析報告，提供市府以此掌握城市脈動、調整政策方向，透過資料驅動城市治理。

數位基礎建設以民為本

「城市『數位轉型』的核心概念，是如何將『電子化政府』過渡到『以市民服務為中心的政府』，其中數位基礎建設的發展相當重要。」台北市資訊局局長呂新科舉例，像是城市無線網路「Taipei Free」的可存取性，隨著行動網路的普及，Taipei Free的建置原則從原先的全面覆蓋，調整成公共場域焦點覆蓋，不但讓來訪的外國遊客仍有便利的網路服務，亦能擔任補充、替代的角色，優化市民的網路存取，達到更高品質的網路體驗。

而另一個例子「市民服務大平台」，提供線上虛擬櫃台，在民眾的授權下，透過系統介接，讓不同單位能夠相互串聯、佐證，簡化相關證件、書證、謄本等附屬文件的申辦過程，不僅便民，也提升市政服務效率。「『台北通TaipeiPASS』則是以市民為主體的身分認證中心，讓服務做到個人化。」呂新科說，台北市以資訊科技驅動城市發展的目標，即是以智慧方案解決市民需求，打造貼近生活的智慧化服務型政府。

大數據分析提升施政效能

除了提供便民的智慧城市服務，政府亦可利用智慧且科學的方式，同步提升城市治理效能。「大數據中心」成立之際正巧遇到新冠肺炎疫情，為總覽台北的疫情狀況，大數據中心整合國內外相關疫情資料、防疫物資庫存、公有場館人流等相關數據，將地理空間資訊視覺化，建置「新冠肺炎儀表板」、「實聯制場館儀表板」，作為市府團隊的決策參考，像是藉由各區藥局的口罩即時庫存量，了解不同據點的分配、需求，作為口罩販賣機設置地點的依據。

疫情肆虐下，舉辦大型活動的同時如何兼顧防疫，對市府而言更是一大挑戰。大數據中心主任林芃君說：「像是2021台北跨年晚會，市府除了祭出人數總量管制，同時採用台北通等實施實聯制入場。為確保入場掃描的系統穩定度，我們事前進行多次壓力測試，並與電信業者合作，推估活動現場周邊人數，提供跨年晚會指揮官以最科學的方式掌握即時狀況、進行決策。」林芃君也補充，實聯制入場系統觀測公有場所的人流，民眾個資都加密封存在機房，並符合中央政府規範28 天後即自動銷毀，不但降低場館管理成本，也提供人流資訊，未來市政分析或決策時如有需要，可作為參考依據。

資料安全落實數位平權

政府在落實數位權利、達到數位平權的同時，也要兼顧民眾個資安全。台北市政府2020 年底成立「台北市政府資料治理委員會」，市府各局處與大數據中心在進行相關資料蒐集、彙整、使用的過程中，凡涉及資料保護、敏感個資議題，皆需提案送至委員會討論，以確保跨機關資料交換運用時，能符合《個人資料保護法》、《資通安全管理法》等法規及公益性、必要性。林芃君說，資料治理委員會的成立，除了提升資料活用，亦保障個人隱私安全，降低民眾對於數位服務的疑慮。

「一項科技代表一個世代，世代科技的提升，會為台北帶來許多啟動因子。」呂新科說，市府未來將著重在布建5G 專網，優化市民上網服務，同時建立醫療、行政專網，以提升醫療、施政服務，並更加嚴密地抵抗駭客入侵；完善布建各專項系統，讓服務由點擴大至整個城市網絡，打造便利安全的宜居城市。亦可結合VR、360 度攝影等沉浸式裝置，透過高頻寬、低延遲，讓民眾甚至可以在遠端觀賞棒球賽，開創人民最有感的智慧城市。

《台北畫刊6月號641期》

(中時新聞網)