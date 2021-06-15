北市今起替85歲以上長者接種疫苗，議員游淑慧指出，成德市場在3樓施打疫苗，長輩要慢慢等市場內狹小的電梯，或是拄著拐杖慢慢爬到3樓，直言真的很辛苦，不但高溫排隊，施打點還像城市障礙賽一樣，考驗長輩的體力。

游淑慧指出，預約系統的排序和現場施打排序不一樣，造成爭議，多處施打點根本不管預約系統排序，造成現場再搶一次、先排先贏，而打個疫苗都好像必須層層關卡、殺出重圍，搶預約、搶排隊。

游淑慧表示，今天施打的對象是85歲以上長者，市府居然天兵的安排在學校和市場的「3樓」，康寧國小原本安排在3樓，結果昨天很多里民打給里長反應，今天現場緊急跟衛生局及教育局溝通協調，才 改為在一樓施打 。

游淑慧直言，但成德市場卻仍然維持3樓施打，長輩慢慢等市場內狹小的電梯，不然拄著拐杖慢慢爬到三樓，打疫苗像是城市障礙賽一樣，在33度的高溫中排隊、前進、等待。

游淑慧說，今天如預料會施打熱烈，而85歲以上長者大部分還需要家人陪伴， 因此許多施打點都大排長龍，瞬間湧入百人以上等候，許多現場也沒有維持一定安全距離。

游淑慧認為，目前台灣的篩檢率還是偏低， 無症狀或輕症的感染病患，可能還潛藏社區裡面讓群聚施打造成一定風險，但期待疫苗的急迫心情，讓民眾再辛苦也要去。