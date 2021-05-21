每個人努力賺錢，不只是追求自我成就、餬口飯吃，也是希望生活能夠越過越好，甚至還有人將賺錢視為生活的動力，在12星座裡，就有些人天生帶財，也因此出手非常大方，頗有古代俠客之風，《靈匣網》近日分享3個在2021年夏季財運爆棚，而且有錢又任性的星座。

1.水瓶座

水瓶座的人很有才華，賺錢能力也很強，2021年夏季他們的運勢持續走高，且金星將帶來財運，再加上灑脫的個性，因此他們無論在什麼地方，總是能展現自我魅力，而他們賺錢的目的，就是為了擁有更享受的生活，今年夏天他們正財穩定且偏財運不斷，搭配上隨心所欲，又愛追求新奇的水瓶座，讓他們花錢非常任性。

2.雙子座

雙子座個性非常獨立，2021年夏季偏財運旺盛，對新事物充滿好奇的他們，喜歡追求刺激和嘗試新產品，花錢理念為「我的錢，由我做主」，內心有著自己的花錢標準，而且別人都無法改變他們，尤其從8月開始，他們的財運將大幅提升，錢財源源不斷，更容易使他們露出花錢如流水的天性。

3.獅子座

獅子座個性大膽又灑脫，在許多人眼裡，他們不僅會賺錢，而且也很能花錢，2021年夏季他們財運會提升，使獅子座對於理財方面開始寬鬆，對他們而言，花錢就是生活的動力，且視金錢為身外之物，進入6月以後，獅子座的財富運勢爆棚，而且賺錢能力劇增，正財與偏財運都很旺盛。

(中時新聞網)