新冠肺炎疫情升溫、全台三級警戒，不少藝人也在社群網路發文呼籲大家一起落實防疫規範，共度疫情難關，未料現竟出現網紅在社交平台公然販售快篩試劑，此舉可能已觸犯法律，最高恐罰100萬。
據《ETtoday新聞雲》報導，有名在臉書上擁近4萬人追蹤的網紅，近來在臉書PO文賣快篩試劑，更在貼文稱目前外面自費篩檢一隻要6千元，她則販售一支2千元，以一盒20入不拆賣計算「現省8萬」，還在文中強調「不用去人擠人交錯感染，歡迎團購自家用」。
不過，該網紅貼文被爆料質疑後，目前已找不到公開貼文，但又被發現她仍在IG限時動態宣傳，並宣稱此試劑已取得歐盟、泰國、印度、德國等國家認證，能有效快速針對變種病毒進行篩檢，成功達到防疫效果，最後還在發文中留下「私」，似乎仍在繼續販售快篩試劑。
事實上，之前網路上就出現LINE群組在販售快篩試劑的消息，當時安特羅生技總經理兼發言人張哲瑋就回應快篩試劑是醫療器材，只賣給衛生局跟醫療機構，沒有做任何私下販售，希望民眾不要誤信網路謠言，另外，衛福部食藥署也強調，若有交易實證，可依違反醫療器材管理法第18條公告的限制規定，處3萬以上100萬以下的罰鍰。
★中時新聞網提醒您：
防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！
回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。
※免付費防疫專線：1922、0800-001922
(中時新聞網)
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