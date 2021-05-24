每個人的運勢有高低起伏，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、蛇、羊、猴、雞的人近日即將轉運，受到福星關照，接下來的日子越來越幸運，無論是財運、事業運都能雙雙暴漲，過著令人羨慕的好日子。

▍1.生肖牛

屬牛人「偏財坐印」的吉運來臨，時來運轉，偏財運頗為旺盛，把握投資時機，容易大賺特賺。又有「三合貴人」關照，做什麼事情都變得順順利利，財源和事業運都非常好。會得前輩貴人慧眼識珠，創業者有貴人帶來發財的好消息。

▍2.生肖蛇

屬蛇人有「正官坐比」的大吉運，事業大步向前，能得到主管的賞識，努力打拚有望升職加薪。正財運穩步增長，只要好好工作就有豐厚的薪水進帳。人際關係和諧，做事駕輕就熟，非常的幸運。

▍3.生肖羊

屬羊人也有「偏財坐印」的吉運，鴻運當頭，遇事可逢凶化吉。有偏財方面的驚喜，經商者如開拓外地市場，會有喜人的收益。適合儲蓄錢財，生活充實而美好，工作上有一鳴驚人之舉，在主管和同事面前大放異彩。

▍4.生肖猴

屬猴人能得到「六合貴人」的幫助，特別的幸運，任何事情都朝著好的方向發展。工作順利，待遇和人氣將會迎來前所未有的提升，金錢收入可觀，小金庫滿滿，喜樂常相隨，無比幸福。

▍5.生肖雞

屬雞人「食神坐官」的吉運讓他們自信滿滿，充分展示才華，對事業很有幫助，越主動收穫越多。再加上有「三合貴人」的幫助，令其人緣大好，容易獲得他人的信任，隊友給予有力的幫助，心想事成，沒有辦不成的事。

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(中時新聞網)