華爾街日報引述消息人士透露，阿里巴巴旗下雲計算業務「阿里雲」據傳失去重要客戶字節跳動，且被部分原為其客戶的大陸政府冷落。消息指出，由於阿里巴巴和旗下螞蟻集團近期遭到大陸官方更嚴格監管，近幾個月阿里雲難以獲得政府機構和國企的新訂單，甚至連與官員、國企客戶邀約開會都有困難。

報導稱，阿里雲端業務收入在2021年第一季年增長37％，創下該集團2014年在美國上市以來最慢增速，主要是失去一個主要大陸客戶的國際業務。據傳該客戶就是社交媒體抖音母公司字節跳動。據悉，字節跳動已終止將國際數據儲存在阿里雲，改為向阿里巴巴購買伺服器，應是想自行處理雲端需求。

另外，阿里在大陸亦面對更大競爭，行業統計華為雲端市場佔有率去年大升一倍至16％，阿里雲由44％降至41％。

報導稱，阿里雲已重整架構，給予地方的經理更大權力和責任，促進銷售和留住客戶，內部有些人認為是回應華為的競爭。

(工商 )