今日是同性婚姻合法3周年，新北市三峽戶政事務所與三峽在地知名咖啡館NineSky九天合作，舉辦「幸福Love氣球 NineSky千層愛」活動，民眾只要在指定生效日期為5月24日或當日結婚登記，就可獲贈客製彩虹千層蛋糕。三峽戶政事務所主任游玲玉表示，除了有千層蛋糕，戶所也精心佈置了「幸福Love（熱）氣球」、「彩虹天空」及「幸福雲朵」供新人拍照留念。

今日在三峽戶所登記的小玲及美美（化名），自從大學時期就彼此認識，直到出社會後才開始交往，走入婚姻；「我們都是LGBT的平權實踐者，在一次的聚會中再度遇見，漸漸地就走到一塊了」小玲表示，一開始戶政僅能辦理同性註記，對同志伴侶沒有積極的保護及平等對待，能夠攜手走入戶政事務所辦理結婚登記是非常開心的事情，也謝謝戶所贈送蛋糕，一同分享新婚的喜悅。

游玲玉表示，同性婚姻在2019年5月24日合法，為歡慶同性婚姻合法化3周年，戶政事務所身為辦理戶籍登記的機關，長期以來都陪伴民眾面對人生中各個階段的喜怒哀樂，盼這次與在地文化的合作，能與社區建立起緊密的連結，加深民眾對於戶政事務所親民的公務形象。

(中時 )