基隆市長林右昌表示，將力拚3天內將疫苗施打完畢。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

新一批41萬AZ疫苗今天配送至各地，基隆市獲3000劑，預計下午開打，市長林右昌表示，將力拚3天內施打完畢，建立病毒防線，並呼籲與確診者接觸或活動史重疊的市民，一定要勇敢站出來接受篩檢，共同圍堵防疫漏洞。

基隆市政府上午舉行疫情記者會，林右昌指出，AZ疫苗預計中午配發到本市，已指示醫院下午開始施打，他認為，現在除了與病毒作戰，也要跟時間作戰，要求3000劑疫苗3天內全數施打完畢。

但有民眾質疑，基隆市約有37萬人口，僅分配到3000劑疫苗是否太少，對此，林右昌說，這次台北市分配到2萬2000劑、新北市1萬8000劑，而基隆市人口大概只有新北市的十分之一，但是分配到的疫苗卻有新北的六分之一，以人口來計算，分配到的比例不算低，甚至還有一點高。

林右昌強調，相信中央在分配劑量時，一定有整體規畫，往後也會有疫苗陸續進到台灣，目前能做的就是盡快將疫苗打完，再向中央申請，幫基隆打造更大的防護網。

市府這次也設定施打對象，分為三類，第一類是醫療院所及相關醫護人員2000劑，包括基隆長庚醫院、三總基隆正榮院區、台灣礦工醫院、衛生福利部基隆醫院，4大醫院員工；第二類是地區醫院醫事人員還有基層診所醫事人員共430劑；第三類則提供給第一線防疫人員，包含消防救護人員、警察、防疫旅館的第一線工作人員、民政處防疫關懷人員等。

此外，林右昌宣布，基隆篩檢站正式上線，但為確保醫檢量能、避免人潮群聚，目前優先提供已出現疑似症狀，且與公告確診個案或與萬華地區足跡活動史重疊的基隆市民預約篩檢。

(中時 )