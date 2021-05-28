縣府說明，疫情嚴峻衝擊各行各業，各項防疫措施間接影響鄉親生活，第1階段以紓困為主，待疫情趨緩後，第2階段再推出振興產業經濟的方案。（縣府觀光處提供）

新冠肺炎疫情大爆發，金門縣府推出第一波包括「津貼發放」、「稅捐減免」、「經營協助」及「產業紓困」在內的4大方案，與鄉親攜手走過疫情難關。

楊鎮浯縣長強調，縣府關懷弱勢族群面臨更大生活壓力，再加碼發放（中）低收入戶每人6000元補助津貼外，也向勞動部「安心即時上工」方案爭取到100個名額，提供鄉親短期就業。

縣府規畫的4大措施是：一、「津貼發放」：

中低收入戶，每人核發新台幣6000元。

資格：政府造冊免申請，以110年5月31日為準（不含公費安置及遭註銷者），估計全縣約有800人，發放時間：預計6月中旬。「安心即時上工」計畫（已向勞動部爭取100個名額）。二、稅捐減免及延繳：地方稅（娛樂稅、房屋稅）、縣有不動產租金、委託經營權利金、縣府規費。三、經營協助：補助產業專案行銷、強化電商銷售、建照及雜照工期自動展延1年、補助商圈業者購置餐具清洗殺菌乾燥設備。四、產業紓困：串接中央紓困貸款加碼利息補貼、推動線上職訓津貼。

縣府說明，疫情嚴峻衝擊各行各業，各項防疫措施間接影響鄉親生活，第1階段以紓困為主，待疫情趨緩後，第2階段再推出振興產業經濟的方案。

(中時 )