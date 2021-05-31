新冠肺炎疫情嚴峻，雙北尤為重災區，第一線警消暴露在染疫風險中，北市府29日緊急釋出3千多支疫苗給暴露風險較高且未曾接種者，優先提供接種，不過卻有基層警爆料，2名三線一星的督察也跑去施打；對此，台北市警局回應，督察人員也屬高風險對象之一，不過不在此次名單中，2名督察誤以為符合資格遂前往接種，已通報各單位要確實依照提報衛生局名單施打，避免誤接種狀況。

北市府在29日下午13時許突公布「防疫專案」，提供3200支疫苗給北市警，指定時間內持服務證、健保卡，可到仁愛醫院、和平醫院進行施打疫苗，但是主要提供派出所、交通分隊等外勤單位。

不過有基層警在臉書《靠北警察》爆料，指2名三線一星的督察人員也跑去搶接種疫苗；對此，台北市警局發佈新聞稿回應，表示本次發放COVID-19疫苗數量有限，針對暴露風險較高且未曾接種者，優先提供接種服務，包括實際執行居家檢疫、居家隔離、確診個案及自主健康管理對象違規事件第一線人員，以及檢疫所、快篩站值勤之第一線警務人員等，造冊送衛生局轉各相關責任醫院辦理施打。

市警局督察室督察人員同屬高風險對象之一，本在優先施打之列，但疫苗數量有限，不在本次專案施打名單中。經查有督察2人誤以為符合本次施打資格，遂前往醫院接種疫苗。

市警局已再通報各單位，重申要求確實依照提報市府衛生局名單，安排員警儘速前往施打；並於30日派員於各施打點，協同衛生局人員管制核對施打人員身分，避免有誤接種情事發生，另要求員警排隊時保持社交距離，避免群聚。

(中時新聞網)