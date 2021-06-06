台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲5日率先宣布北市打疫苗免費，中央隨後跟進全民免費，柯6日說，樂觀其成，但不知中央有什麼計畫，北市是本來就有計畫，若涵蓋率70％估花3.3億元，涵蓋率50％花2.23億元，會用災害準備金支付。

柯說，他實際到第一線看過打疫苗情形，知道過去打流感疫苗時，去醫學中心、醫院、診所的掛號費都不一樣，聯合醫院掛號費就只要50元，甚至在里長那裡打更不用錢，不想要因今年打新冠疫苗，就變了因素，而導致這些收費較高的醫院，無法發揮作用。

因此，柯認為，為鼓勵並提升新冠疫苗的接種率，只要來打新冠疫苗，就不需要再付掛號費1次、健保卡再插1次，會把掛號、問診都合併，不用再收掛號、診療費，醫療院所用「人頭費（對市府要）」算最簡單，到時就加加減減求個平均數，市府也會給醫療院所每劑補100元。

柯說，中央說全台免錢，他是樂觀其成，他有實際到第一線看，希望藉此方法去處理，加快行政效率。

(中時 )