屏東男子戶外脫下口罩抽菸被警發現，求情無用仍收下至少3000元罰單。（圖／屏東警方提供）

疫情嚴竣，全國防疫警戒升到第3級，民眾在戶外一律要配戴口罩，即使脫下口罩抽箊也要罰，屏東警分局昨（27日）查獲多起民眾在戶外「脫罩抽菸」行為，即使被查獲的癮君子不斷向警方求情放一馬、頻喊不知道，鑑於防疫是全民的責任，仍收到一張違反傳染病防治法3000元以上1萬5000元以下的罰單，不禁皺著眉頭大嘆：「至少罰3千，這支菸好貴」。

屏東警分局表示，全國疫情升級至第三級，不僅休閒娛樂場所不得營業，餐飲業一律外帶不得內用，甚至出外一律全程配戴口罩，違者不再勸導，直接開罰，為維護縣民安全，疫情期間強勢取締違反防疫各項措施者。

屏東警分局表示，該局三級警戒期間加強稽查、舉發違反防疫規定者，昨（27日）上午員警巡邏時，發現有民眾在路旁拉下口罩抽菸，隨即上前舉發開單，將處以新台幣3000元以上1萬5000元以下罰款。

另外強調，防疫警戒升至第三級後，室內不得聚集5人以上，室外不得聚集10人以上，如於室外用餐則須保持社交距離，違反者亦可舉發。該分局在5月16日至5月26日期間，總共舉發139件未戴口罩與8件違反營業場所。

屏東警分局長劉清俊表示，防疫期間為維護民眾健康安全，將全力配合防疫各項措施，凡違反規定者，必依法舉發，請民眾勿以身試法。

(中時新聞網)