【旅遊經 編輯部報導】

臺北市是臺灣的首都，是一座繁華的大都會城市，若您從松山機場進入臺北市區，首先映入眼簾的是寬闊筆直的敦化北路，它主要連接松山機場及臺北市區的重要道路，道路兩旁高樓林立，是商業大樓的集中地，大型分隔島綠帶上，種植樟樹及臺灣欒樹，而且分隔島上設置人行步道，配植多層次植栽，造就花木扶疏的優美休憩空間，樹下還設有休閒座椅、也為城市帶來無限綠意。

松山機場進入臺北市區，第一個映入眼簾的林蔭大道就是敦化北路

敦化南北路的闢建與松山機場息息相關(圖：工.臺北.永續城市：104-107年工務建設成果彙編)

敦化南北路上設有大型分隔島綠帶

分隔島綠帶樹下設置人行步道、休閒座椅，造就花木扶疏的優美休憩空間

左_1950年代敦化北路街景(圖：文化部國家文化資料庫)；右_1977年敦化北路一景(圖：文化部國家文化資料庫)

話說從前，日據時代，臺北市區的發展大都集中在淡水河岸的艋舺、大龍峒、大稻埕及部分城中地區，現今敦化南北路的所在地，在當時是一片廣大農地和零星農舍。後松山機場1936年落成後，且光復後，松山機場地位日益重要，於是政府在1950年開闢敦化北路。敦化北路林蔭大道相當美麗也著名，當年在1956年時，為迎接國外賓客，也為顧及國門觀瞻和便捷交通，政府運用美援基金，將敦化北路自原10公尺寬拓寬為30公尺，1968年又再拓寬為70公尺的林蔭大道，才造就了現今道路之美。

林安泰古泰拆遷過程實景1978年林安泰古厝因拓寬敦化南路而拆遷(圖：文化部國家文化資料庫)

敦化南路的綠帶造景

敦化南路同樣是美援挹注所興建的道路，但其開闢則頗有一番曲折，敦化南路從八德路至仁愛路之路段在1957年已初闢完成，但因當時的「林安泰古厝」正處在現今四維路141號位置，為了拆遷引發爭議，一直到了1978年臺北市政府決定將林安泰古厝遷建於濱江公園(新生公園後方)，敦化南路才能闢建到和平東路段，而後1988年和平東路到基隆路段通車，敦化南路才算全線打通。

形似椅登的宏國大樓曾被臺北市民票選為十大經典建築之一(圖：文化部國家文化資料庫)

敦化北路與長春路口的中國人壽大樓(原中國信託大樓)

兩側高樓林立的敦化南路

敦化南路上的SOGO敦化館是著名的精品百貨

1980到1990年代，臺灣經濟蓬勃發展，具國際化象徵意義的敦化南北路成了許多大型企業總部、中外金融機構、觀光飯店、精品百貨商場爭相進駐的路段，密集的大樓形成了帶狀商業區，也出現許多具特色的大樓建築，如形似椅凳的宏國大樓，將許多中國元素帶入現代建築中，懸臂結構接近傳統建築飛簷的效果，另針對臺灣氣候，外牆採用預鑄花崗石牆，裝飾副件全是金屬，以達到耐久的效果，宏國大樓並曾被臺北市民票選為十大經典建築之一。

左_1983剛開幕的環亞百貨，右邊為環亞大飯店(圖：文化部國家文化資料庫)；右_現今敦化北路與南京路口的「微風南京」百貨公司及王朝大飯店，其前身為環亞百貨及環亞大飯店。1983年環亞百貨在敦化北路與南京東路口開幕，1980年代可說是「百貨公司」代表，於2000年更名為環亞購物廣場，知名居家品牌進駐，因此有「臺北市內最大居家用品賣場」稱號，而在經營權幾經轉手之後，現為「微風南京」百貨公司所在地。而當年隔壁的環亞大飯店，也是環亞商圈的重要地標，現今已更改為王朝大酒店。

左_1966年中泰賓館剛落成的照片(圖：文化部國家文化資料庫)；右_臺北文華東方酒店壯麗的歐式外觀建築、是全臺奢華旅宿的指標，前身為中泰賓館

全台以極致奢華著稱的臺北文華東方酒店，前身是老字號的五星級飯店中泰賓館，在1980那個全民瘋迪斯可的年代，中泰賓館3樓的KISS 迪斯可舞廳，可是不少五、六級生的共同青春回憶，超大的舞池空間、最炫的燈光和音響、一首接一首的熱門舞曲，吸引了舞客來此揮灑熱情。

臺灣第一家麥當勞於1984年在敦化北路與民生東路口開幕，目前仍在原址繼續營業中

另外，臺灣的第一家麥當勞在1984年於敦化北路和民生東路口開幕，並掀起排隊熱潮，開幕單日營業額衝破百萬元，第一周營業額也創下當時全球麥當勞分店的銷售紀錄，速食文化隨著這股浪潮而進入臺灣，而這分店目前可仍在原址繼續營業中。

仁愛圓環是敦化南北路上僅存的圓環，也是臺北市重要的公共景觀

臺北市圓環，早期敦化南北路可算最多，當年外賓從松山機場前往總統府，敦化南北路是必經之道，一路上共會經過南京東路口、八德路口、仁愛路口三座圓環，這些圓環成為迎接外賓最美麗的標誌，也達成襯托國家門面的效果。然而之後敦化南北路快速發展，交通流量增加，圓環反而成為交通上的問題，於是南京東路口和八德路口的圓環在1988年步入歷史，現僅餘仁愛圓環成為臺北市重要的公共景觀。

誠品敦南店是全球第一家24小時書店(圖：文化部國家文化資料庫)

鄰近仁愛圓環的「誠品敦南店」是全球第一家24小時書店，曾被CNN評選為「全球最酷書店」，也是許多國外旅客來臺必逛的書店。1989年開幕時，原本位置是在仁愛圓環東北隅的世華金融大樓，1995年大樓拆除改建，才搬遷到敦南金融大樓。24小時書店的想法源自於讀者，於是誠品敦南店在1999年開始正式不打烊營業，直到2020年敦南金融大樓要進行都更且租約到期，才吹熄燈號。誠品敦南店陪伴著許多夜貓子度過不眠的夜晚，濃厚的人文書香氣息，仍是許多臺北人難以忘懷的回憶。

敦化南北路在2000年設立的敦化藝術通廊，透過公開徵選及民眾參與投票的方式，選出了9座各具創作理念的景觀公共藝術，分散設置在敦化南北路上，讓街道成為了戶外藝廊，也增添了環境中的文化藝術氣息。逛街逛累了，在林蔭大道上歇歇腳，您或許就能欣賞到藝術作品，也能細細品味這條道路的魅力。

(中時新聞網)