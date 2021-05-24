南投縣24日有1例確診個案（案4916）為58歲男性，住在竹山鎮務農，農地在雲林縣林內鄉；經衛生局疫調發現與（案4305）東方紅時尚會館確診個案有接觸，23日通知採檢，並由醫院收治治療中，24日確診為新冠肺炎確診病例。

針對南投縣接連出現確診個案，縣長林明溱、副縣長陳正昇、衛生局長黃昭郎、警察局長呂新財及建設處長李正偉等人，24日下午聯袂說明。

林明溱表示，南投縣防疫確實並且查察8大行業歇業情況，希望業者都能配合；也呼籲民眾發生相關症狀時，趕快主動通報到醫院進行篩檢，避免繼續傳染下去。

黃昭郎表示，竹山個案於5月19日曾與東方紅確診個案有接觸，同住家人接觸者共3人，皆已採檢，報告皆為陰性，目前居家隔離中。由於該案確診前曾往返竹山鎮、草屯鎮及雲林縣林內鄉，衛生局已進行個案公共場所活動史，疫情調查及清潔消毒。而為維護社區民眾安全，南投縣政府環保局及竹山鎮公所清潔隊，已啟動該鎮全區清潔消毒。

呂新財表示，警方除嚴格查察8大行業違規營業情形，也加強取締違規群聚，竹山鎮在23日晚間就查獲大陸女子與熟客共5人聚餐，還有外籍移工6人群聚案件，都依法移送裁罰。

李正偉強調，建設處強力稽查取締違規營業，裁罰不手軟，請業者配合政府防疫政策。

投縣政府衛生局提醒，今日確診個案曾有公共場所活動史，請曾於所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀或其他不適症狀，應佩戴口罩盡速至本縣6家指定採檢醫院就醫，不得搭乘大眾運輸工具，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊，並通報南投縣政府衛生局，相關疑問請撥打1922或2220904。

南投縣6家指定採檢醫院，包括衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院。

(中時 )