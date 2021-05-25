爵士隊克拉克生(Jordan Clarkson)勇奪年度最佳第六人，擊敗隊友英格利斯(Joe Ingles)與尼克「玫瑰」羅斯(Derrick Rose)，成為爵士隊史第一位獲獎者。從數據來看克拉克生確實無可挑剔，場均18.3分是全聯盟替補球員之冠，還有4.0籃板與2.4助攻，其實比大部分先發球員都厲害了。

歷來不乏替補球員出身的名將，前馬刺隊吉諾比利(Manu Ginobili)即是以此聞名，他在2007-08球季摘下最佳第六人，每場砍下驚人的19.5分以及40%外線命中率。吉諾比利累積16個球季，只有其中3季擔任先發球員，他絕對有能力打先發，只是從板凳出發能夠更好地幫助球隊。

吉諾比利之後最有名的年度第六人是2011-12球季的「大鬍子」哈登(James Harden)，哈登生涯前3季都是替補，身為選秀探花這當然是屈就，菜鳥球季每場出手7.6次只有9.9分。因為雷霆當時已經有杜蘭特(Kevin Durant)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)兩位主將，哈登仍利用有限的機會創造出16.8分、4.1籃板、49%投籃命中率的亮眼成績，日後終成聯盟第一得分手。

克拉克生菜鳥球季時是湖人布萊恩(Kobe Bryant)、林書豪的隊友，父親是美國黑人，母親來自菲律賓。2015年3月24日，克拉克生與林書豪同時先發上陣，是NBA史上第一對亞裔先發後場。克拉克生是雙能衛，在爵士主要擔任得分後衛，他在陣中的火力僅次於主將米契爾(Donovan Mitchell)。隊友英格利斯則有場均12.1分、4.7助攻，可見爵士的板凳厚度不同凡響。

(中時新聞網)