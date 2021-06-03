思科今(3)日舉行未來雲端方案線上說明會，隨客戶將更多資源轉移到雲端，思科正採用新方案協助客戶加速數位轉型，思科也宣布推出全新混合雲端創新方案，助攻企業實現真正的智慧雲端。

思科有鑑於人們正生活於這個「超連結」而分散的世界，比以往更依賴雲端，同時IT團隊亦因要為人們隨時隨地提供最佳的數位體驗而面臨挑戰，因此，企業正遷移至雲端主導的營運模式，以速度、洞察力、可控性等三大元素，將分散的應用程式、用戶和技術人員連接起來。

IDC雲端基礎設施及營運兼開發及營運項目副總裁Stephen Elliot表示，隨著越來越多企業倚賴存於多個雲端系統的雲端應用程式，管理這些混合的IT環境變得異常複雜。IT團隊必須與開發人員合作，監察及改良應用程式體驗。IT管理人員應果斷地使用思科最新的混合雲端創新方案，將公司定位為企業雲端中性推動者，並透過提供混合雲端解決方案，協助客戶更容易實踐其雲端策略以應對挑戰。

思科在過去六年投資了數十億美元，將雲端納入其業務的各個層面，並致力協助客戶能夠有信心地在五個關鍵領域上建立完整的雲端策略，包括持續性、洞察力、安全、連接能力和營運模式。

思科高級副總裁兼企業網路與雲端總經理Todd Nightingale表示。用戶體驗是在數位世界中獲得成功的不二法門。我們專注協助技術團隊安全地提供最佳應用程式體驗。只有思科能提供混合雲端解決方案的觀測力、洞察力和自動化支援，實現真正的智慧雲端。

思科今日宣布的全新混合雲端創新方案包括最新Cisco UCS X-Series、Intersight Cloud Orchestrator、Intersight Workload Engine、Cisco Service Mesh Manager、思科雲端ACI。

思科合作夥伴樂天行動技術長Tareq Amin也表示，樂天在日本推出樂天行動雲端原生流動網路，思科一直是重要的合作夥伴。借助思科高性能的100G及400G Nexus雲端基礎設施、網路自動化和觀測力，我們正向目標邁進，不僅為日本的客戶，也透過樂天行動平台為全球的電信、企業和公共部門客戶提供最佳的流動網路連接體驗。

(時報資訊)