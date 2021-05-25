因應原物料上漲、及匯率波動，成霖(9934)反映成本，已自4、5月起，針對北美通路與品牌代工客戶，陸續調漲陶瓷衛浴與五金配件產品售價，平均漲幅約3~4％，漲價效益將會漸漸顯現，目前接單已呈滿水位，營運可望逐月增溫，法人樂觀看待第2季業績表現。

成霖2021年全年度，北美地區在美國新屋開工維持高檔水準、歐洲地區PJH市占率提升帶動下，法人樂觀認為，整體營收將大幅成長，不過，毛利率受到原料成本墊高與運輸成本增加，將使得整體毛利率略為下滑，不過，整體獲利金額仍呈現成長態勢，預估2021年營收將成長2成以上，獲利將大幅成長逾45%。

成霖北美地區主要有自有品牌Gerber、Danze by Gerber與代工為主。2021年在美國新屋開工數及新屋銷售數維持高檔水準，將有助Gerber出貨量持續成長，法人預估，成霖北美地區營收年成長將在25%以上。

成霖在歐洲地區業務主要以歐洲PJH與代工業務為主。PJH主打英國中高價位產品，主要以物流與售後服務為主。在歐洲地區小型物流公司在疫情衝擊下，陸續退出市場，將有助PJH增加業務量，另外在代工業務方面，在產能恢復正常水準，法人預期，成霖歐洲地區2021年營收年成長約在2成左右。

(時報資訊)