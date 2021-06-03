受惠記憶體市況熱，產品漲價，DRAM廠南亞科(2408)今(3)日公布2021年5月自結合併營收為76.04億元，創下32個月以來新高，月增2.84%，年增37.02%。南亞科對第二季展望樂觀，預估產品價格可望走揚，營運將有不錯表現。

記憶體市況供不應求並成功漲價，南亞科繼3月營收突破60億元，達64.08億元，4月營收進一步突破70億元，達73.94億元，5月營收再增到76.04億元，並創下2018年10月以來新高。1~5月合併營收為327.29億元，年增27.91%。

南亞科先前於法說會表示，目前產能滿載，第二季出貨量將持平第一季，價格將續揚，第二季營運會持續成長，並預期供給吃緊情況將持續至年底。

南亞科總經理李培瑛於先前法說會表示，全球總體經濟成長上修，有利DRAM需求成長，第二季包括網通、電視與機上盒等消費型電子產品需求暢旺供給吃緊，筆記型電腦動能持續強勁，伺服器也恢復成長，手機需求維持穩健。

供給端方面，李培瑛說，目前供應商庫存水位低，上半年供給成長有限，預期第二季產品月價格及季價格可望延續上漲趨勢；DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底，仍須觀察疫苗普及率、疫情改善情況、美中貿易關係及供應鏈長短料問題等。

(時報資訊)