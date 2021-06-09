工業電腦廠樺漢（6414）9日公布5月營收達74.32億元，主要受惠公司資源平台整合效益發揮，設計製造、品牌通路、系統整合等三大事業體出貨表現良好，帶動單月營收月增5.9％、年增28.8％，繳出「雙升」成績，目前在手訂單已看到明年首季。

樺漢表示，在5G、AIoT、半導體等市場趨勢帶動下，三大事業體皆保持良好的銷售業績成長表現，挹注5月營收表現。再加上內部積極落實整合資源平台優勢，謹慎面對防疫、生產運送、原物料備料等各項變數考驗，進一步提升公司穩定且彈性的供貨能力，在業務面、財務面、資訊面展現集合、整合與融合的綜效成績。

樺漢前5月營收345.48億元，年增16.63％，創歷年同期新高紀錄。展望後市，公司對今年整體營運逐季向上成長深具信心，且客戶已針對提前釋出中、長期的訂單，整體訂單能見度已看到明年第一季，有助公司整體營運向上攀升。

由於歐美地區擴大施打新冠疫苗成效顯現，已逐步走出疫情陰霾，加上各國政府自疫情爆發至今，祭出各項財政與貨幣政策刺激經濟強勁復甦，有望帶動5G、AIoT、半導體、智慧交通、零售消費等產業長線成長。

樺漢看好數位經濟、電動車等強勁的需求，將催生包括半導體、車用電子等相關客戶對於公司旗下雲軟硬智慧平台服務的需求，目前各事業體在手訂單皆已創歷史新高的水位。

(工商 )