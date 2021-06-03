聯準會（Fed）周三發布地區經濟報告「褐皮書」，內容指出美國企業正面臨持續上揚的成本，尤其是製造產品的原材料和零組件成本，此外，企業也提供更高的薪資和其他獎勵措施來吸引員工重返工作崗位。

該央行在針對其12個轄區經濟活動所做的「褐皮書」調查中表示，從4月初到5月底，經濟以「適度（moderate）的步伐」加速增長。

受訪企業表示，疫苗接種率持續提高，以及放寬防疫限制措施，亦有助於成長，但來自於薪資和採購投入品的通膨壓力持續升高，而這些成本將導致價格調漲。

報告指出，持續增強的需求讓一些企業，特別是製造業、建築業和運輸業可以將大部分增加的成本轉嫁給客戶。受訪者預期未來幾個月將面臨成本增加及提高價格的問題。

企業亦提到勞動力短缺的問題，即使提高了讓員工重返工作崗位的獎勵措施，這樣情況仍然存在。

美國目前失業率為6.1%，勞動力市場正處於人力需求旺盛，但供應吃緊的十字路口。目前美國仍有多達980萬名人力尚未進場，還有超過800萬個職缺。

報告指出，總體而言，薪資正適度增長，越來越多企業提供簽約獎金及提高起薪以吸引和留住員工。受訪者預期未來幾個月勞動力需求仍將保持強勁，但人力供應也仍將吃緊。

聯準會決策官員試圖淡化通膨疑慮，一再重申當前的物價壓力將在未來幾個月消退。他們認為通膨率遠超出央行的2%目標，是供應鏈暫時受阻和短缺所導致，另一個原因，則是現在是與一年前為了防疫而關閉經濟活動的情況做比較。

然而這份報告指出，受訪者仍普遍對通膨感到擔憂，他們表示價格壓力是全面性的。

紐約地區的受訪者表示，企業正在提高價格，以應對投入價格的上漲。克里夫蘭地區受訪者表示，供應鏈問題導致成本升高，因公司試圖趕上不斷揚升的成本，漲價也變得更加普遍。

明尼阿波里斯地區報告表示，庫存短缺和價格持續上漲使強勁的需求受到抑制。舊金山地區報告，經濟活動顯著擴張，同時薪資和通膨進一步上升。

儘管通膨持續升溫，但大多數聯準會官員仍然表示他們對政策現狀感到滿意。目前為止，表態支持可以開始考慮縮減激勵規模的央行官員僅限於幾位分行總裁，而包括Lael Brainard在內等多位理事，以及聯準會主席鮑爾（ Jerome Powell ）則主張現在還不是改變政策的時候。

(時報資訊)