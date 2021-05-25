防疫警戒再提升，大眾居家時間拉長，帶動中華電信MOD與OTT平台Hami Video雙雙飆出驚人流量，中華電信25日公布最新統計數據，MOD的頻道流量大幅成長3成，包月影片陪伴居家隨點隨看，收視也遽增近3成，其中兒童類影片更暴增近45%，電影類亦攀升超過4成。

更驚人的是「家有名師」學習大平台的服務，一口氣衝出翻倍的流量，學習專區點閱第一名的是高中數學。MOD「家有名師」學習大平台主要鎖定兒童、學生、成年 人三大族群，提供各類型學習服務，其中針對高中學生，特別邀請全台知名高中補教名師包括洪良數學、王宇化學、柳吟國文及好課多專 業師資團隊進駐提供線上教學，讓孩子在家學習也能有和上補習班一 樣的效果。

中華電信表示，MOD整體流量則寫下近三年新高，連帶MOD app的多螢服務也創下近兩年單日最高活躍數，可以收看電影、戲劇、卡通、動漫、紀實、音樂五大類影片的MOD「影劇全享包」客戶自主訂購更爆發性的翻倍成長。

另外，主攻anytime、anywhere的中華OTT-Hami Video也在疫情期間創年度最佳成長，Hami Video可在居家移動時用各式螢幕收看，這次也寫下Hami Video單點電影成長6成、電視館成長超過5成的紀錄。

疫情不出門，MOD與Hami Video雙雙飆出驚人流量，中華電信表示，要用優惠挺防疫，網路門市新申辦MOD將加贈看片金500元，可換多部好萊塢電影。Hami Video加碼推出不需綁約的「居家娛樂方案」，線上訂閱【電視館】或【影劇館】每月僅99元，根據最新統計，該優惠案推出後，訂閱成長達120%。

另外，MOD及Hami Video特別推出「防疫38」專區，多部強檔電影包括《哥吉拉1.2》、《神力女超人》、超高人氣《名偵探皮卡丘》及史詩大作《魔戒》系列，所有好萊塢強片一律銅板價38元起。

除了單點電影，月租的包月影片，包含電影、戲劇、動漫、兒童等上萬小時好片也都可以在MOD影劇全享包、Hami Video影劇館中一次收看。電影有精心推出的居家經典系列《哈利波特1-7》、《名偵探柯南系列》、熱血冒險的《航海王劇場系列》。

MOD、Hami Video也獨家搶先播的兩大華語鉅片:，5月28日劉德華、劉青雲主演的香港警匪動作片《拆彈專家2》以及6月11日楊祐寧、張榕容主演的犯罪懸疑片《複身犯》。

戲劇部分經典日劇續篇《東大特訓班２》、紓壓驅魔韓國喜劇《大發不動產》、道盡女人一生的日常溫馨台劇《未來媽媽》等。動漫影片同步日本推出超人氣武俠布袋戲《東離劍遊記》、連載12年完結的熱血史詩大作《進擊的巨人》全系列、受日本網友譽為鬼滅之刃接班人的熱血動漫《咒術迴戰》、時下最夯的異世界主題《轉生成蜘蛛又怎樣！》。

兒童類動漫也收錄了超卡哇伊的《冰冰冰冰淇淋》、《偶像學園on PARADE!》、《寶可夢旅途》等兒童節目。

(工商 )